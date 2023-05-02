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Тюрин Федор Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тюрин
Имя
Федор
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
24 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 357
Источник
Скан
Оригинальная запись
12253. ТЮРИН ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 20 л., Бобровск, у., Анненск, в., с. Желанного. Н. С.6 уч. Бобровск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Срок вступл. Приг. в закон. силу не указ., осужд. 24/І—24.

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