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Пиудунен Петр Абрамов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пиудунен
Имя
Петр
Отчество
Абрамов
Дата исполнения приговора
14 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 268
Источник
Скан
Оригинальная запись
97692. ПІУДУНЕНЪ, ПЕТРЪ АБРАмовъ, 30 л. К. Петергофск. у., Сопшинск. в., д. Волосова; — СПБ. О. С., 4 Іюня 911, 152 и 1 ч. 1654¹ У., по сов. съ приг. сего С. отъ 28 Апр. 911 г. (1 ч. 1654¹ У., арест. отд. 2½ г.), арест. отд. 3 г. Исп. 14 Іюля 911.

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