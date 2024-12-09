Быков Феофан Киреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Быков
- Имя
- Феофан
- Отчество
- Киреев
- Дата исполнения приговора
- 07 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36222. БЫКОВЪ, ФЕОФАНЪ КИРѢЕВЪ. К. Дорогобуж. у., Самцовск. в., д. Николы, 40 л.; — Смоленск. О. С., 129, 133, 149, 152, 1 ч. 1647 и 1657 У., по сов. и слож. съ нак. по приг., напеч. въ 908 г. № 100668 и 907 г. № 38701, У. Чл. О. С., по Дорогобужск. у. отъ 13 Дек. 907 г. (тюр. 8 м.) и 25 Авг. 908 г. (тюр. 1 г.), арест. отд. 6 д. Исп. 7 Янв. 909. счит. ср. съ 18 Сент. 908.
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