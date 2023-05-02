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Маркин Михаил Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маркин
Имя
Михаил
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
17 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8759. МАРКИН МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 35 л., Морозовск. окр. и в. Н. С. 3 уч. Морозовск. окр. Ст. 180 п. «в», лиш. св. и пор. пр. 3 г. Срок исп. не указ., осужд. 17 июля 923.

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