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Быстрова Василиоа Адрианова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Быстрова
Имя
Василиоа
Отчество
Адрианова
Дата исполнения приговора
31 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 45
Источник
Скан
Оригинальная запись
45542. БЫСТРОВА, ВАСИЛИОА АДРІАнова. К. Устюжн. у., Оханск. в., д. Федова, 38 л., рд. т. же у., въ в. и д. Барсаішхѣ; — У. Чл. О. С., по Устюжн. у., 553 и 2 п. 1112 Пит. У., тюр. 4 м. Исп. 31 Мая 905.

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