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Фролов Иван Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фролов
Имя
Иван
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
26 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 310
Источник
Скан
Оригинальная запись
10732. ФРОЛОВ ИВАН НИКИФОРОВИЧ, 24 л., Рязанск. г., Спасск. у., Ижевск. в., с. Иванково. Рязанск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 26/ІІ—26.

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