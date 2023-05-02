Бондаренко Савелий Кононович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бондаренко
- Имя
- Савелий
- Отчество
- Кононович
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 762. Бондаренко Савелий Кононович, 27 л., Донецк. г., Луганск. окр., Ново-Светловск. р. и с. Н. С. 2 уч. Шахтино-Донецк. окр. Ст. ст. 180 п. «в», 189, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 28/Х—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.