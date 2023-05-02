Буржинский Аполлинарий Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буржинский
- Имя
- Аполлинарий
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 05 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101131. БУРЖИНСКІЙ, АПОЛЛИНАРІЙ Францевъ (онъ же Буржкевичъ), 26 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Ленчицк. у., гм. Піонтекъ; — Петроков. О. С., 20 Мая 911, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 5 Іюля 911. | 909 143556 2 ч. 1655 У. | 903 38466 170¹ М. | 908 79198 170¹ М. | 903 30392 170¹ М. | 905 72794 1 ч. 1655 У. | 902 29671 170¹ М.
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