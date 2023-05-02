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Абрамкин Василий Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абрамкин
Имя
Василий
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
129254. Абрамкинъ, Василій петровъ. К. Нижегород. г., Ардатов. у., Больше-Макателемск. в. и с., 47 л.; — Иркутск. О. С. 1 Сент. 909, 134, 135 и 1 ч. 1651 У., арест. отд. 1 г. Исп. 17 Окт. 909.

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