Абгайтис Осип Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абгайтис
- Имя
- Осип
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 10 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 5
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129273. Абгайтисъ, осипъ осиповъ (онъ же Буткусъ). Лиш. ос. пр. изъ Россіенск. у., Таурогенск. в., с. Куйси, 44 л.; — Ковенск. О. С., 121, 124, 1654¹ и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 10 Авг. 909. | 99 87548 1632 У. | 91 103341 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.