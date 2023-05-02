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Тромберг Григорий Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тромберг
Имя
Григорий
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 410
Источник
Скан
Оригинальная запись
140139. ТРОМБЕРГЪ, ГРИГОРІЙ ОСИПОВЪ. Мщ. г. Везенберга, 72 л., рд. въ им. Ной-Зоммергузенѣ, Зоммергузенск. в., Везенберг. у.; — М. С. 4 уч. Везенб.-Вейсенштейн. окр. 29 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Окт., счит. ср. съ 29 Сент. 909.

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