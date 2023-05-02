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Мосевич Владимир Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мосевич
Имя
Владимир
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
10 апрель 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
43225. МОСЕВИЧЪ, ВЛАДИМІРЪ АЛЕксандровъ. Лиш. пр. дворян., 24 л., рд. въ гм. Ступень, Млавск. у.; — Гродненск. О. С., 4 п. 134, 135, 152, 2 ч. 1651 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 10 Апр. 907.| 903 80017 172 М. | 99 42761 170¹ М.| 900 53586 169 М.

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