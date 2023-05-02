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Чернецкий Михаил Леонтьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернецкий
Имя
Михаил
Отчество
Леонтьев
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
Источник
Скан
Оригинальная запись
141160. ЧЕРНЕЦКІЙ, МИХАИЛЪ ЛЕОНТЬЕВЪ (онъ же Чарнецкій). Мщ. г. Балты, 23 л., рд. въ г. Одессѣ; — Одесск. О. С. 24 Сент. 904, 114, 9 и 1 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. Исп. 24 Окт. 909. | 906 8198 1647 У. | 21 Апр. 906 г. М. С. 17 уч. г. Одессы, 169 М. — т. 3 м. | 903 61285 169 М.

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