Чернецкий Михаил Леонтьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернецкий
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Леонтьев
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141160. ЧЕРНЕЦКІЙ, МИХАИЛЪ ЛЕОНТЬЕВЪ (онъ же Чарнецкій). Мщ. г. Балты, 23 л., рд. въ г. Одессѣ; — Одесск. О. С. 24 Сент. 904, 114, 9 и 1 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. Исп. 24 Окт. 909. | 906 8198 1647 У. | 21 Апр. 906 г. М. С. 17 уч. г. Одессы, 169 М. — т. 3 м. | 903 61285 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.