Шуматбаева Ушдай
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шуматбаева
- Имя
- Ушдай
- Дата исполнения приговора
- 06 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 369
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12254. ШУМАТБАЕВА, УШДАЙ, 64 л. Гр. Бирск. у., Черауловск. в., д. Атлета; — Н. С. 8 уч. Бирск. у. Кумышковар., лиш. св. 10 л., в т. ч. 5 л. условно. Исп. 6 сент. 920.
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