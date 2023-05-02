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Ананьев Владимир Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ананьев
Имя
Владимир
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
175. АНАНЬЕВ, ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 30 л. Гр. пос. Сергиевского; — Н. С. Сущевско-Марьинск. р-на Марьинск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м. и пр. зан. общ. должн. в теч. 2 л. условно.

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