Кучеренкова Феодосия Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кучеренкова
- Имя
- Феодосия
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84059. КУЧЕРЕНКОВА, ФЕОДОСІЯ ИВАнова, 16 л. К. Гомельск. у., Носовическ. в., с. Прибытка, рд. Черкасск. у., Ташлыкск. в., въ с. Поповкѣ; — М. С. 2 уч. Черкасск. окр., Кіев. г., 12 Мая 911, 11, 169 и 7 п. 170 М., подъ отвѣтствск. надз. матери. Исп. 31 Мая 911.
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