Ахмет-Оглы Геюш Ахмет-Оглы
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ахмет-Оглы
- Имя
- Геюш
- Отчество
- Ахмет-Оглы
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45019. АХМЕТЪ-ОГЛЫ, ГЕЮШЪ АХМЕТЪ-Оглы. Под. с., жит. с. Мирза-Нелилу, Карягинск. у., 32 л.; — Карягинск. М. С., Елисаветпольск. г., 169 и 2 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 4 Іюня 905.
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