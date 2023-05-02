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Ахмет-Оглы Геюш Ахмет-Оглы

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ахмет-Оглы
Имя
Геюш
Отчество
Ахмет-Оглы
Дата исполнения приговора
04 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
45019. АХМЕТЪ-ОГЛЫ, ГЕЮШЪ АХМЕТЪ-Оглы. Под. с., жит. с. Мирза-Нелилу, Карягинск. у., 32 л.; — Карягинск. М. С., Елисаветпольск. г., 169 и 2 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 4 Іюня 905.

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