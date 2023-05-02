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Антусьев Дмитрий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антусьев
Имя
Дмитрий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
01 апрель 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
289. АНТУСЬЕВ, ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 25 л. Гр. Краснинск. у., Мерлинск. в., д. Есысова; — Н. С. Сущевско-Мариинск. р-на Екатерининск. уч. г. Москвы. Покуш. на убийство и грабеж, лиш. св. 2 г. Исп. 1 апр. 919.

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