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Комуничкин Сергей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Комуничкин
Имя
Сергей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
16 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
6346. КОМУНИЧКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 23 л., Козельск. у., с. Сухиничи, Алтайск. Губсуд, Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л., Исп. 16 ноября 923.

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