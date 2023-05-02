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Чернышев Петр Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернышев
Имя
Петр
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 450
Источник
Скан
Оригинальная запись
141203. ЧЕРНЫШЕВЪ, ПЕТРЪ ИВАНОВЪ. Мщ. г. Оренбурга, 24 л.; — Оренбург. У. С. 5 Сент. 909, 169, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 22 Сент. 909. | 909 72609 169 М.

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