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Гусев Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гусев
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
30 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 105
Источник
Скан
Оригинальная запись
3639. ГУСЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 39 л., б. г. Петрограда. Омск. Губсуд. Ст. ст. 105, 107, лиш. св. 1 г. И пор. пр. 1 г. Исп. 30 июля 923.

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