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Сафонова Дария Алексеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сафонова
Имя
Дария
Отчество
Алексеевна
Дата исполнения приговора
15 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8771. САФОНОВА ДАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА, 45 л., Лебедянск. у., Добринск. в., с. Богородицкого. Н. С. 2 уч. г. Воронежа. Ст. 140, лиш. св. 3 г. Исп. 15 июня 923.

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