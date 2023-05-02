Гавриленко Семен Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гавриленко
- Имя
- Семен
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13973. ГАВРИЛЕНКО, СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ, 18 л. Гр. Новозыбковск. у., Великотопольск. в., с. Будисмотра; — Н. С. 11 уч. Пермск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 23 июня 920.
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