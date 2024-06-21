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Хвицько Михаил Варфоломеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хвицько
Имя
Михаил
Отчество
Варфоломеев
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 434
Источник
Скан
Оригинальная запись
140781. ХВИЦЬКО, МИХАИЛЪ ВАРФОЛОМѢЕВЪ. К. Слуцк. у., Говезнянск. в., д. Затурья, 23 л.; — Слуцк. У. С. 23 Мая 909, 173 М., тюр. 1 м. Исп. 10 Нояб. 909.

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