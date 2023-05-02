Бодаев Егор Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бодаев
- Имя
- Егор
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 27 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130160. БОДАЕВЪ, ЕГОРЪ ИВАНОВЪ. К. Москоз. у., Мытищинск. в., с. Б.-Мытищъ, 22 л.; — У. Чл. О. С. по Москов. у., 169, 2 и 5 п. 170 и 172 М. (укрыв.), тюр. 2 м. Исп. 27 Авг. 909.
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