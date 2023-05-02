Троицкий Александр Гаврилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Троицкий
- Имя
- Александр
- Отчество
- Гаврилович
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 351
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12044. ТРОИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ, 38 л., Ив.-Вознесенск. г., г. Макарьева. Н. С. 1 уч. Макарьевск. у. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 2 г. и пор; Пр. 3 Г. П. В. З. С. 25/ІХ—-24.
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