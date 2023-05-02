Алексеев Ефим Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 29 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 468. Алексеев Ефим Григорьевич, 25 л., Тамбовск. у., Лысогорск. р., д. Малиновки. Главсуд Крымск. АССР. Ст. ст. 155, 168, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 29 июля 926.
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