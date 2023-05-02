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Родионов Игнатий Илларионович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Родионов
Имя
Игнатий
Отчество
Илларионович
Дата исполнения приговора
16 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
8269. РОДИОНОВ ИГНАТИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ, 30 л., Чебоксарск. у., Акрамовск. в., д. Шар-Касов. Чувашск. Облсуд. Ст. 149 ч. 2, лиш. св.1 ½ г. Исп. 16 дек. 923.

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