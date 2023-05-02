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Краузе Борис Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Краузе
Имя
Борис
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
21 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
Источник
Скан
Оригинальная запись
7009. КРАУЗЕ БОРИС ЕГОРОВИЧ, 23 л., Себежск. у., Пустошкинск. в., д. Скакова, Витебск. Губсуд, Ст. ст. 144, 150, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 21 ноября 923.

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