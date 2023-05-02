Шурупов Александр Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шурупов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 09 май 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 261
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8370. ШУРУПОВ, АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, 30 л. Гр. Кошельной сл. г. Москвы; - Н. С. Казанск. уч. г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 6 м., и 3 м. условно. Исп. 9 мая 919.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.