Зентар Осип Войцехов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зентар
- Имя
- Осип
- Отчество
- Войцехов
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 94
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46893. ЗЕНТАРЪ, ОСИПЪ ВОЙЦѢХОВЪ. К. Мѣхов. у., гм. Мѣшковъ, д. Бушковъ, 29 л.; — Варшавск. С. П., 134, 135 и 1464 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. и 20 дн. Исп. 18 Мая 905.
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