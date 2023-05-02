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Бядретдинов Айнетулла

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бядретдинов
Имя
Айнетулла
Дата исполнения приговора
27 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 47
Источник
Скан
Оригинальная запись
45593. БЯДРЕТДИНОВЪ, АЙНЕТУЛЛА. К. Курмыш. у., Петряксинск. в., д. Старыхъ-Мочалей, 36 л.; — СПБ. Ст. М. С. 15 уч., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 27 Мая 905.

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