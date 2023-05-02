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Иванов Сергей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Сергей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
08 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 148
Источник
Скан
Оригинальная запись
5185. ИВАНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 34 л., г. Макарьева. Астраханск. Губсуд. Ст. ст, 85, 91, 92, 187, 188, 189, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 8 ноября 923.

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