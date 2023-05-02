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Королев Александр Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Королев
Имя
Александр
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
6586. КОРОЛЕВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ, 17 л., Спасск. у., Левашевск. в., д. Спасской, Н. С. 5 уч. г. Казани, Ст. 181 ч. 2, лиш. св. 1 г., Исп. 13 окт. 923.

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