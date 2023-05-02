Резцов Григорий Трофимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Резцов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Трофимович
- Дата исполнения приговора
- 15 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 231
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8193. РЕЗЦОВ ГРИГОРИЙ ТРОФИМОВИЧ, 28 л., Себежск. у., Лиденск, в., д. Болонтово. Витебск. Губсуд. Ст. 58 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 15 апреля 923.
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