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Костина Анна Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Костина
Имя
Анна
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
22 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 192
Источник
Скан
Оригинальная запись
6746. КОСТИНА АННА НИКОЛАЕВНА, 37 л., Кунгурск. у., Чамарск. в., д. Устьян-Козьял, Амурск. Губсуд, Ст. 142, лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. пр. 5 л., Исп. 22 авг. 923.

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