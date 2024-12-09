Шебаршев Василий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шебаршев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 522
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 156039. ШЕБАРШЕВЪ, ВАСИЛІЙ ФЕДОровъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Симбирск. у., Шумовск. в., с. Ишеевки, 75 л.; — Г. С. 2 уч. г. Симбирска 23 Сент. 909, 170 М., тюр. 9 у. Исп. 10 Окт. 909. | 909 4681 1 169 31. | 96 26909 169 М. | 905 84885 169 М. | 92 104111 169 М. | 97 99446 1655 У. | 91 11707 169 М. | 96 64136 169 М. | 83 79099 169 М.
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