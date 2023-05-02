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Углев Иван Лазаревич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Углев
Имя
Иван
Отчество
Лазаревич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 261
Источник
Скан
Оригинальная запись
29716. УГЛЕВ, ИВАН ЛАЗАРЕВИЧ, 22 л. Гр. Оханск. у., Чистопереволочн. в. и д.; — Р. Т. г. Перми. Самоупр., лиш. св. 3 г., по амн. от нак. освоб.

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