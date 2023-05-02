Захаров Яков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Захаров
- Имя
- Яков
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 93
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46864. ЗАХАРОВЪ, ЯКОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Опочецк. у., Ежинск. в., д. Замошицъ, 38 л.; — Псков. О. С. (въ 3 р.), 9 и 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 27 Мая 905. | 96 9914 170¹ М. | 90 71922 1649 У.
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