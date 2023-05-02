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Крупилезников Никифор Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крупилезников
Имя
Никифор
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
02 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
7111. КРУПИЛЕЗНИКОВ НИКИФОР СЕРГЕЕВИЧ, 20 л., Ново-Николаевск. у., Каменск. в. Н. С. 6 уч. Нижне-Тагильск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 2 дек. 923.

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