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Щербаков Егор Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щербаков
Имя
Егор
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
31 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 371
Источник
Скан
Оригинальная запись
12326. ЩЕРБАКОВ, ЕГОР ОСИПОВИЧ, 44 л. Гр. Омск. у., Ильинск. в. и ст.; — Н. С. 5 уч. Омск. у. Выгон. самог., лиш. св. 5 л., с конфиск. имущ. Исп. 31 авг. 920.

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