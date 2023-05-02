Полуэктов Иван Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Полуэктов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 222
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7843. ПОЛУЭКТОВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ, 31 г., Кузнецк. у., Телеутск. в. и с. Н. С. 2 уч. Кузнецк. у. Ст. 114, лиш. св. 1½ г. Исп. 24 сент.923.
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