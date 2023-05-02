Емельянов Владимир Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянов Владимир Филиппович

Емельянов Владимир Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Емельянов
Имя
Владимир
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
27 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 126
Источник
Скан
Оригинальная запись
4396. ЕМЕЛЬЯНОВ ВЛАДИМИР ФИЛИППОВИЧ, 35 л., Дебесск. у., Тыловайск. в., д. Ниж. Уйвей. Н. С. 3 уч. Дебесск. у. Самосуд, лиш. св. 1½ г. Исп. 27 янв. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.