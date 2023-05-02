Бондаренко Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондаренко Иван Иванович

Бондаренко Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бондаренко
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
23 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 20
Источник
Скан
Оригинальная запись
759. Бондаренко Иван Иванович, 20 л., Донск. окр., г. Ейска. Н. С. 16 уч. Донск. окр. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 23/ІѴ—26. Наст. приг. поглощен приг. того же суда, вст. в зак. силу 29/ХІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.