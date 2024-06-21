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Царенков Михаил Константинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Царенков
Имя
Михаил
Отчество
Константинов
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 441
Источник
Скан
Оригинальная запись
140947. ЦАРЕНКОВЪ, МИХАИЛЪ КОНСТАНТИНОВЪ. К. Тарусск. у., Бортниковск. в., с. Истомина, 18 л.; — Москов. О. С. 10 Сент. 909, 4 п. 134, 135, 140, 149, 13 и 1642 У., тюр. 1½ г. Исп. 17 Окт. 909.

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