Царенков Михаил Константинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Царенков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Константинов
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 441
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140947. ЦАРЕНКОВЪ, МИХАИЛЪ КОНСТАНТИНОВЪ. К. Тарусск. у., Бортниковск. в., с. Истомина, 18 л.; — Москов. О. С. 10 Сент. 909, 4 п. 134, 135, 140, 149, 13 и 1642 У., тюр. 1½ г. Исп. 17 Окт. 909.
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