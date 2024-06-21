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Чернов Алексей Матвеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернов
Имя
Алексей
Отчество
Матвеев
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 449
Источник
Скан
Оригинальная запись
141177. ЧЕРНОВЪ, АЛЕКСѢЙ МАТВѢЕВЪ. К. Суздальск. у., Торчинск. в., д. Пержевой, 26 л.; — Г. С. 2 уч. г. Ив.-Вознесенска Шуйск. у. 29 Окт. 909, 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 30 Окт. 909.

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