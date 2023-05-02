Поляков Дмитрий Борисов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поляков
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Борисов
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44241. ПОЛЯКОВЪ, ДМИТРІЙ БОРИСОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Зарайск. у., Ильинск. в., д. Каменева, 30 л.; — СПБ. О. С. 114. 152 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 8 Марта 907. | 906 38543 169 М. | 97 5 4022 170 М. | 905 56911 1647 У. | 97 5334 170¹ М. | 99 102100 1647 У.
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