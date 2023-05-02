Пузьминов Егор Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пузьминов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 09 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 227
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8038. ПУЗЬМИНОВ ЕГОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 30 л., г. Ставрополя. Ставропольск. Губсуд. Ст. 183 ч. 2, лиш. св. 2 г. 10 м. 1 д. Исп. 9 дек. 923.
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