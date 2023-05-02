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Чораев Чопобай

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чораев
Имя
Чопобай
Дата исполнения приговора
29 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 363
Источник
Скан
Оригинальная запись
13418. Чораев Чопобай, 60 л., Алма-Атинск. у., Бакайск. в. Н. С. 4 уч. Джетысуйск. г. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 29 мая 926.

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