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Перевощиеоз Кирилл Пудозич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Перевощиеоз
Имя
Кирилл
Отчество
Пудозич
Дата исполнения приговора
21 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
7536. ПЕРЕВОЩИЕОЗ КИРИЛЛ ПУДОЗИЧ, 37 л., Ижевск. у., Якшур-Бодьинск. в , д. Лазоварцы Вотск Облсуд. Ст. 64, лиш. св. 3 г. Исп. 21 нояб. 923.

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